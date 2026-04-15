Arrestato a Catania ex dirigente della Polizia Penitenziaria, era latitante

Gli agenti della Polizia di Stato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Distrettuale etnea, hanno arrestato un uomo di 70 anni, già dirigente della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per i reati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. L’ex funzionario, originario del catanzarese, nell’approssimarsi dell’emissione del provvedimento, reso esecutivo nei primi giorni del mese di gennaio, si era reso irreperibile. Le ricerche eseguite dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Catania, anche nel territorio calabrese, non avevano dato esito, tanto che la Procura aveva richiesto e ottenuto la dichiarazione di latitanza. Gli investigatori, avviata una serrata attività finalizzata alla cattura, hanno rintracciato il latitante in un appartamento del quartiere Librino. Gli agenti, infatti, dopo avere monitorato approfonditamente i movimenti dei familiari, hanno individuato lo stabile dove l’ex funzionario si nascondeva, situato allo stesso indirizzo di residenza. L’ex funzionario è stato accompagnato presso il carcere di Agrigento. (ITALPRESS)