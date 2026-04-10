In Promozione nel derby Gela – Serradifalco niente trasferta per il tifo ospite; domenica la Sommatinese tenta l’impresa con il Priolo

In vista della gara di sabato 11 aprile tra Gela e Serradifalco (ore 16), in programma allo stadio Vincenzo Presti, su disposizione delle autorità competenti, è stato emanato il divieto di trasferta per i tifosi del Serradifalco .
La decisione è dovuta all’impraticabilità delle tribune dell’impianto che non consentono l’accesso in sicurezza al pubblico ospite. La società del Serradifalco Calcio s’è detta dispiaciuta da questo stato di cose auspicando che lo sport e i suoi valori possano prevalere.
Per il resto, falchetti pronti ad affrontare il Gela con l’auspicio che, anche in questo confronto di ritorno, i falchetti possano fare bottino pieno contro la Vigor Gela. Un successo infatti permetterebbe al Serradifalco di portarsi al 5° posto in classifica al momento occupato dal Ragusa che vanta un punto in più rispetto ai falchetti.
Domenica, invece la Sommatinese di Mauro Miccichè affronta in casa al Peppe Tricoli la capolista Priolo in una sfida di grande fascino ed interesse. Un match per il quale sono attesi numerosi tifosi della compagine siracusana, capolista del girone D di Promozione e autentica rivelazione del torneo. (Foto Serradifalco Calcio)