In Eccellenza il Niscemi ci tiene a chiudere in bellezza il campionato battendo fuori casa il Giarre

Impegno fuori casa per il Niscemi di Fabio Comandatore contro il Giarre. Per domenica 12 aprile l’appuntamento che attende i gialloverdi niscemesi è di quelli niente male, nonostante il Giarre si trovi impelagato in zona play out.

Per il Niscemi la 28^ giornata vuole essere soprattutto un turno di campionato necessario per togliersi di torno questo periodo negativo che ha condizionato non poco il rendimento della squadra. Nelle ultime due gare il Niscemi ha perso entrambe le partite. La prima con il Mazzarrone, la seconda con l’Atletico Viagrande.

Di certo non mancano le motivazioni giuste ad un Niscemi che oggi, nella tana del Giarre, ha la grossa occasione per riscattare le ultime due prestazioni negative puntando ad uscire dal tunnel di una crisi che si auspica quanto più celere possibile anche per evitare che il momento no si trasformi in una versa e propria involuzione tecnico tattica dello stesso Niscemi. Arbitrerà l’incontro Gabriele Salvatore Lisinicchia di Agrigento, con Pietro Quartaronello di Messina e Davide Trovato di Agrigento.

Al momento il Niscemi è ottavo con 38 punti e punta a chiudere quanto più in bellezza possibile un campionato di Eccellenza che l’ha annoverato tra i protagonisti. Arbitrerà l’incontro Gabriele Salvatore Lisinicchia di Agrigento, con Pietro Quartaronello di Messina e Davide Trovato di Agrigento.