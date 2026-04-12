Eccellenza. Il Niscemi perde per la terza volta di fila: a Giarre non basta la rete di Camara; gialloverdi ko 2-1

Nel girone B del campionato di Eccellenza ancora una sconfitta per il Niscemi, la terza di fila in campionato. Per la squadra di mister Comandatore non è un gran periodo e lo dimostra lo stato di forma che la vede, nelle ultime 5 partite con 4 soli punti conquistati in virtù di tre sconfitte, un pari e una sola vittoria. Troppo poco per un Niscemi che, pure, sembrava poter ottenere decisamente molto in più.

A due giornate dalla fine, i gialloverdi niscemesi si trovano a quota 38 in classifica con 9 vittorie, 11 pari e 8 sconfitte, ma soprattutto se da una parte hanno ottenuto con l’attacco 48 gol, ne hanno subiti 34. Insomma un bilancio in chiaro scuro per un Niscemi che, in queste ultime tre giornate di campionato è parecchio calato sul piano dei risultati.

Contro il Giarre i niscemesi hanno perso 2-1. Padroni di casa in vantaggio su autogol, e rete del pari nella ripresa di Camara prima del gol del definitivo 2-1 di Ankovic. E domenica prossima ultima gara casalinga di questo campionato per il Niscemi contro l’Avola terza in classifica nel contesto di un match nel quale i gialloverdi dovranno cercare di dare il massimo per chiudere in bellezza questo storico primo campionato di Eccellenza.