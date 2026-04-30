Barlocco, per Motorola 2026 è anno di sfide ma puntiamo a crescere con l’IA al centro

(Adnkronos) – "Il 2026 si prospetta un anno di sfide per il mercato smartphone, ma per Motorola è anche una grande opportunità per accelerare l'innovazione guidata dall'Intelligenza Artificiale, che sta ridefinendo le aspettative dei consumatori". Lo ribadisce Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager di motorola Italia in occasione della presentazione dei nuovi modelli della famiglia razr, che confermano le ambizioni alto di gamma del marchio. Per il brand, che in Italia è terzo player sia a volume sia a valore, "l'obiettivo primario è – spiega il manager – crescere in un mercato in potenziale contrazione, non solo mantenendo, ma rafforzando la nostra posizione e incrementando la nostra market share nel segmento premium". "Vogliamo farlo mettendo l'Intelligenza Artificiale al centro di ogni evoluzione di prodotto, migliorando qualità, valore ed elevando costantemente l'esperienza del cliente, anticipando le sue esigenze. La nostra strategia è unica: grazie all'integrazione con il vasto ecosistema Lenovo – osserva – l'IA ci permette di offrire soluzioni olistiche e unificate, che nessun altro può replicare". "L'intelligenza artificiale – ribadisce – sta radicalmente ridefinendo l'esperienza Motorola. Grazie agli ingenti investimenti di Lenovo, stiamo trasformando i nostri smartphone in strumenti intelligenti e intuitivi che semplificano vita, lavoro e tempo libero. La nostra “moto ai”, basata su contestualità e personalizzazione, e potenziata da partnership strategiche, porta già funzionalità avanzate nei nostri dispositivi di fascia alta, con l'obiettivo di renderle accessibili a tutti all’insegna della massima sicurezza". Ma – spiega Barlocco – in Motorola "stiamo anche sviluppando una intelligenza artificiale predittiva che, superando il ruolo di mero assistente, anticiperà le esigenze dell'utente. Una rivoluzione che riporterà lo smartphone al centro delle abitudini digitali. Grazie all'AI uniamo tutti i nostri device (PC, tablet, smartphone) in un ecosistema allargato e senza soluzione di continuità, integrando l'offerta Motorola e Lenovo, una soluzione unica nel mercato. Lenovo e Motorola Qira, la nostra intelligenza ambientale multi-dispositivo recentemente presentata, è l'esempio concreto di questa visione: costruire un futuro dove l'AI agisce come un partner proattivo e contestuale, che ci conosce e arricchisce ogni aspetto della nostra vita digitale.” Riassumento la strategia di sviluppo tecnologico e di comunicazione Barlocco afferma: "Vogliamo consolidare Motorola come un brand lifestyle-tech con un'anima giovane, accattivante e anticonvenzionale, capace di creare un legame emotivo profondo con i consumatori, in particolare con i giovani". "Abbiamo la solidità, la dimensione e una strategia vincente per realizzare queste ambizioni" conclude.

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