Atletica Giovanile. Il 17 aprile al “Tomaselli” c’è la seconda prova della manifestazione regionale “Vivi Pista”

CALTANISSETTA . Torna protagonista l’atletica giovanile a Caltanissetta. Venerdì 17 aprile, allo stadio “Marco Tomaselli”, si svolgerà la seconda prova del “Vivi la Pista”, manifestazione regionale su pista organizzata dall’ASD Cosmos Caltanissetta e dal Comitato Territoriale nisseno dell’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP).

Anche per questo secondo appuntamento è previsto un programma ricco e articolato. Gli atleti delle categorie FIDAL Esordienti e Ragazzi si confronteranno nelle gare dei 50 e 60 metri piani, 50 e 60 metri ostacoli, 200, 400 e 600 metri. In calendario anche le prove di marcia sui 600 e 1000 metri, il salto in lungo e il lancio del vortex.

L’evento si inserisce in un più ampio calendario di iniziative dedicate ai giovani, con l’obiettivo di sostenere e rilanciare l’atletica leggera su pista e promuovere una pratica sportiva da sempre fondata sui più alti valori dello Sport: rispetto delle regole e degli avversari, lealtà, disciplina, inclusione e solidarietà.

L’ASD Cosmos Caltanissetta si conferma, dunque, una realtà solida e attivamente impegnata nella formazione delle nuove generazioni, attraverso corsi di atletica rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e mediante l’organizzazione di eventi a loro dedicati. Parallelamente, la società partecipa a meeting su pista e gare su strada in tutto il territorio siciliano.

Nella precedente prova sono stati oltre cinquanta i giovani atleti scesi in pista al Tomaselli. Per questo secondo appuntamento si prevede una partecipazione ancora più numerosa. Appuntamento, dunque, venerdì 17 aprile alle ore 16.30 allo Stadio Marco Tomaselli per la seconda prova del “Vivi La Pista”.