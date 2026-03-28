Violenza sessuale su una ragazzina, 18enne arrestato dai Carabinieri nel Palermitano

I Carabinieri della Compagnia di Corleone (Palermo), con il supporto dei colleghi della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, hanno dato esecuzione ad un ‘ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo, su richiesta della locale Procura per i Minori, nei confronti di un neo diciottenne, residente nel corleonese, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale continuata e aggravata e lesioni personali aggravate, commessi ai danni di una minore di anni 14, occasionalmente conosciuta nel corso di una festa di paese. L’attività investigativa, assunta e diretta dalla Procura della Repubblica per i Minorenni guidata da Claudia Caramanna, “ha consentito di ricostruire un grave quadro indiziario in ordine ad una vicenda di eccezionale gravità, avvenuta lo scorso febbraio durante i festeggiamenti notturni in occasione del Carnevale”. Secondo quanto emerso l’indagato – all’epoca dei fatti 17enne – ha approfittato della vulnerabilità della minore, che peraltro si trovava momentaneamente lontana dalle amiche ed in un paese a lei poco conosciuto, per condurla in una strada buia e isolata e costringerla a subire ripetuti atti di violenza sessuale, facendo ricorso a modalità talmente aggressive, da provocarle anche gravi lesioni fisiche, nonché uno stato di shock con conseguente ricovero presso struttura ospedaliera per alcuni giorni. (Adnkronos)