Turismo, Santanchè: “Confortanti i dati di Bankitalia; siamo pronti ad affrontare le sfide”

“I dati diffusi da Bankitalia sulla crescita del turismo in Italia sono estremamente confortanti. Viviamo una fase segnata da nuove tensioni e incertezze sul piano internazionale, e siamo chiamati ad affrontare nuove e complesse sfide globali, ma la nostra industria turistica ha dimostrato già in passato una resilienza straordinaria, riuscendo a trovare risorse e alternative in momenti difficili. Come Ministero del Turismo continueremo a sostenere il settore, accompagnandone la crescita e rafforzando le strategie di promozione e di sviluppo sui mercati interni ed europei, oggi più strategici che mai. Il turismo rappresenta uno degli asset fondamentali della nostra economia e intendiamo lavorare con determinazione perché continui a generare valore, occupazione e opportunità per i territori. Siamo fiduciosi nel futuro del nostro turismo e continueremo a lavorare per promuovere l’Italia come meta privilegiata per i viaggiatori di tutto il mondo.” Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia.