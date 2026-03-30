Terremoto in Calabria, la scossa di magnitudo 3.1

(Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 30 marzo in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata a 4 chilometria Nord-est di San Roberto in provincia di Reggio Calabria. E’ stata registrata alle 5.58 di questa mattina, a 16 chilometri di profondità. L’altro comune più vicino alla scossa è Scilla (6 chilometri).
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(Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 30 marzo in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata a 4 chilometria Nord-est di San Roberto in provincia di Reggio Calabria. E’ stata registrata alle 5.58 di questa mattina, a 16 chilometri di profondità. L’altro comune più vicino alla scossa è Scilla (6 chilometri).