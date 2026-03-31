Tentato omicidio a Gela, 22enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un ventiduenne nella flagranza di reato di tentato omicidio. Nella serata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato, a seguito di chiamata pervenuta sulla linea di emergenza del Commissariato di pubblica sicurezza, è intervenuto in viale Indipendenza dove era stata segnalata una violenta lite in corso tra giovani. Dopo la ricostruzione dei fatti è stato individuato il ventiduenne quale aggressore di un coetaneo. Per la giornata di domani, 1° aprile 2026, alle ore 11.00, è stata indetta una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Gela, nel corso della quale saranno resi noti i particolari di quanto accaduto.