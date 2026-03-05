STIGA e SiMa.ai: la Physical AI arriva nei robot rasaerba

(Adnkronos) – STIGA, riferimento europeo nelle attrezzature da giardino, ha annunciato un accordo di collaborazione con SiMa.ai, azienda specializzata in soluzioni di Physical AI. L'obiettivo dell'integrazione è lo sviluppo di una nuova generazione di robot rasaerba, sia domestici che professionali, dotati di capacità decisionali istantanee. Attraverso l'adozione di architetture hardware scalabili e l'uso di piattaforme system-on-chip per il machine learning (MLSoC), i dispositivi saranno in grado di elaborare carichi di lavoro complessi direttamente "on-edge", garantendo una percezione dell'ambiente circostante e una capacità di azione indipendente senza gravare drasticamente sui consumi energetici, fattore critico per i prodotti alimentati a batteria.

L'integrazione dell'IA Fisica rappresenta il superamento dei limiti tradizionali della robotica di consumo, permettendo alle macchine di adattarsi dinamicamente a contesti reali e variabili. Krishna Rangasayee, Fondatore e CEO di SiMa.ai, ha sottolineato l'importanza del progetto dichiarando che "questa partnership rappresenta un importante passo avanti nel portare l’IA del mondo reale sui dispositivi intelligenti. Unendo le forze con STIGA, stiamo eliminando la tradizionale complessità dell’IA edge e fornendo a STIGA soluzioni che funzionano in modo fluido, senza compromessi". L'apporto tecnico di SiMa.ai si concentra proprio sulla riduzione della latenza, elemento che trasforma il rasaerba da semplice esecutore di percorsi preimpostati a sistema intelligente reattivo. Dal punto di vista industriale, l'operazione mira a definire nuovi standard di precisione e affidabilità per il mercato outdoor. Sean Robinson, CEO di STIGA, ha commentato la sinergia evidenziando come l'unione di diverse competenze tecniche sia la chiave del progetto: "In STIGA, l'innovazione è al cuore di tutto ciò che facciamo. La partnership con SiMa.ai ci permette di espandere i confini di ciò che le macchine autonome possono raggiungere. Integrando l’Intelligenza Artificiale fisica nei nostri prodotti, stiamo definendo un nuovo standard di intelligenza e prestazioni. Il modo in cui il robot rasaerba percepisce, decide e opera risiede saldamente nelle capacità e nell’expertise di STIGA; il basso consumo energetico è invece il vero punto di forza della tecnologia SiMa.ai, che permette ai robot di ottimizzare le prestazioni grazie alla potenza disponibile della batteria". Questa architettura non solo migliora l'efficienza operativa, ma ottimizza il rapporto costi-prestazioni, offrendo all'utente finale macchine capaci di operare con una autonomia e un'intelligenza decisamente superiori rispetto ai modelli convenzionali.

