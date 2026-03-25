Siracusa. Iva non versata, sequestro beni per 350.000 euro a imprenditore

L’Iva non versata per tre anni e’ costata il sequestro preventivo di beni per 350.000 euro a un imprenditore nel settore dei trasporti. A eseguire il decreto di sequestro, emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, e’ stata la Guardia di Finanza, al termine di indagini che hanno fatto emergere la violazione fiscale relativa agli anni 2020, 2021 e 2022. Sono state sequestrate somme depositate in conti correnti intestati alla societa’ e all’indagato per un valore di circa 160 mila euro, oltre a fabbricati, terreni e partecipazioni societarie di proprieta’ di quest’ultimo, fino al raggiungimento del valore indicato nel decreto di sequestro.(AGI)