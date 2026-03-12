Salute

Sicilia, stabilizzazione di 259 trattoristi Esa: firmato l’accordo per il tempo indeterminato. Sammartino: «Impegno mantenuto»

Redazione 3

Sicilia, stabilizzazione di 259 trattoristi Esa: firmato l’accordo per il tempo indeterminato. Sammartino: «Impegno mantenuto»

Gio, 12/03/2026 - 11:03

Condividi su:

Arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo (Esa). L’accordo è stato firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I lavoratori della meccanizzazione Esa verranno adesso avviati a tempo indeterminato, così come previsto dalla legge di stabilità 2026.«Dopo oltre 30 anni di precariato – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – si arriva finalmente a una firma che restituisce stabilità, dignità e sicurezza a tanti lavoratori e alle loro famiglie. Un risultato importante che garantisce occupazione e reddito, ma anche servizi fondamentali per il territorio, dalla manutenzione delle strade alla sistemazione di fiumi e canali. Un impegno mantenuto».

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta