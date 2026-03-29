Sicilia, Gargano(Uilca): “Sempre meno banche e meno bancari nel 2025”

Il report della Banca d’Italia relativo a banche ed istituzioni finanziarie, pubblicato venerdì 27 marzo, per il 2025 conferma il trend negativo sia per il numero dei comuni presidiati da una banca sia per il numero dei dipendenti in Sicilia. Dai 149 comuni privi di uno sportello bancario del 2024, si è passati nel 2025 a 152. Nel 2025 sono stati penalizzati ulteriormente la provincia di Palermo, che oggi conta 31 comuni senza banca, ed il territorio Messinese nel quale soltanto 36 comuni su 108 registrano la presenza di una agenzia di un istituto di credito. Dal 2024 al 2025, inoltre, la Sicilia registra la cancellazione di 282 posti di lavoro nelle banche. “Un processo di desertificazione che sembra inarrestabile, nel silenzio assordante della politica e delle istituzioni. Le conseguenze le pagheranno le persone, i cittadini disagiati, l’economia regionale. Gli unici a trarre vantaggi da questa situazione saranno gli usurai, in assenza di competitor regolamentati quali sono le banche”, afferma Giuseppe Gargano, Segretario Generale Uilca Sicilia, alla vigilia del congresso regionale che sarà celebrato a Palermo il 31 marzo. In Italia in un anno 80 comuni si sono aggiunti a quelli già privi di banche mentre i bancari in meno a livello nazionale sono 4823. (ITALPRESS)