Sicilia, Anas: per lavori alla segnaletica verticale brevi chiusure su alcuni tratti della A29 “Palermo-Mazara Del Vallo”

Per l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica verticale, la prossima settimana saranno attive delle chiusure al traffico su tratti distinti dell’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” Nel dettaglio:dalle ore 9 alle 17 di martedì 31 marzo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Mazara del Vallo fra lo svincolo di Gallitello e lo svincolo di Salemi. Il percorso alternativo per gli utenti prevede l’uscita allo svincolo di Gallitello, l’attraversamento delle SS119-SP12-SP37-SP118 e il rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Salemi;dalle ore 9 alle 17 di mercoledì 1° aprile, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo fra lo svincolo di Mazara del Vallo e lo svincolo di Campobello di Mazara. Il percorso alternativo per gli utenti prevede l’uscita dall’autostrada allo svincolo di Mazara del Vallo, l’attraversamento della SS115 e il rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Campobello di Mazara;dalle ore 9 alle 17 di giovedì 2 aprile, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dallo svincolo di Campobello di Mazara allo svincolo di Castelvetrano. Il percorso alternativo per gli utenti prevede l’uscita dall’autostrada allo svincolo di Campobello di Mazara, l’attraversamento della SS115, la prosecuzione su via Caduti di Nassyria e il rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Castelvetrano. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.