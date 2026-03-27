Sicilia, Anas: per ispezioni nelle gallerie Segesta e Fumosa temporanee chiusure su alcuni tratti della A29 Dir “Alcamo-Trapani”

Per ispezioni periodiche all’interno delle gallerie Segesta e Fumosa, dalle ore 22 di lunedì 30 marzo alle ore 6 del giorno successivo, lungo la A29 Dir verranno chiuse:la carreggiata in direzione Trapani, tra lo svincolo d’innesto con l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” (km 0) e lo svincolo di Dattilo (km 28,100);la carreggiata in direzione Alcamo, tra lo svincolo di Fulgatore (km 21,600) e lo svincolo d’innesto con l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” (km 0).Sulla chiusura in direzione Trapani, il percorso alternativo per gli utenti prevede di uscire dall’autostrada tramite lo svincolo di Alcamo Ovest, di percorrere la SS733 in direzione Alcamo, poi la SS113 in direzione Trapani fino al km 368,800, di percorrere le vie Libertà, Garibaldi, Gencheria e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Dattilo.Sulla chiusura in direzione Alcamo, il percorso alternativo per gli utenti prevede di uscire dall’autostrada tramite lo svincolo di Fulgatore, di percorrere la SS113 fino al km 336,230, di proseguire lungo la SS733 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Alcamo Ovest