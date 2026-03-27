Sicilia, Anas: intervento di demolizione di un cavalcavia sul Lotto 1 dell’itinerario “Ragusa–Catania”

Anas informa che, nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, è stato programmato – per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo – un intervento di demolizione del cavalcavia esistente situato al km 12,619 della strada statale 514. L’attività si inserisce nel più ampio intervento relativo al Lotto 1 dell’opera e si rende necessaria per consentire la successiva realizzazione del nuovo cavalcavia previsto in progetto, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza, sarà istituita la chiusura al traffico della SS 514 nel tratto compreso tra il km 12 e il km 18,600, a partire dalle ore 16 di sabato 28 marzo e fino alle ore 12 del giorno successivo. Durante il periodo di interdizione, la circolazione verrà deviata – in entrambe le direzioni – lungo la viabilità alternativa costituita dalle strade provinciali SP5, SP30 e SP7. Al fine di ridurre al minimo i disagi per l’utenza, le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente in orario serale e notturno. Anas raccomanda agli utenti di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea in loco e di programmare per tempo i propri spostamenti.