Scuola. Valditara, Card docente ampliata ai precari, altro che tagli. “Qualsiasi polemica su una diminuzione delle risorse è strumentale”

“Card docente, altro che tagli: ampliata la platea ai precari e incrementate le risorse per la formazione”. Così, in una nota, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Quando il governo Renzi ha adottato la carta docente erano stati immotivatamente esclusi tutti i docenti precari – sottolineato il ministro -. Non venivano nemmeno considerate le esigenze di formazione del personale Ata. A partire dal 2021 alcune sentenze hanno giustamente riconosciuto anche ai docenti precari il diritto a beneficiare della carta. Nessun governo ha tuttavia mai esteso questa provvidenza ai titolari di contratti di supplenza. Questo governo ha ora esteso la card docente a 253.000 insegnanti precari finora esclusi”.

Il ministro ha spiegato che “da quest’anno, per la prima volta, alla solita cifra di 400 milioni da destinare a ciascun docente nella misura di 383 euro a testa per le consuete finalità” sono aggiunti “281 milioni di euro di fondi europei che attribuiamo direttamente alle scuole per potenziare le finalità formative proprie della carta” e che “con queste ulteriori risorse stanziate, per la prima volta e sempre e solo per esigenze di servizio, anche il personale Ata potrà avere in comodato hardware e software”. “Qualsiasi polemica su una diminuzione delle risorse destinate alle finalità della carta – conclude – appare strumentale e riflette una concezione impropria della misura da parte di chi a suo tempo la decise”