Scontro auto-tir nell’Agrigentino, un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto questa mattina sulla Strada statale 410 “Di Naro” a Naro (Agrigento), al km 14,4. Nell’incidente sono coinvolti un’auto e un mezzo pesante. La strada è temporaneamente chiusa. Sul posto presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. (Adnkronos) (Foto: Sicrapress)