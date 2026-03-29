Scivola e si procura trauma a una gamba, scout salvato dal Soccorso alpino a Cavagrande del Cassibile

Lungo intervento di soccorso, cominciato nel pomeriggio di ieri e finito a tarda notte, per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano presso la Gola di Cavagrande del Cassibile. Un minore, facente parte di un gruppo scout di Siracusa, si era procurato un grave trauma a un gamba, scivolando in un’area eccezionalmente impervia e fuori sentiero. Il Soccorso alpino di Etna sud ed Etna nord è intervenuto, insieme al 118, la Guardia di finanza e i vigili del fuoco. Stabilizzato e posizionato in barella, il ragazzo è stato portato dai soccorritori lungo un percorso ripido e a gradoni, fino all’ingresso “Scala Cruci” dell’area protetta, dove è stato consegnato all’ambulanza del 118. (ANSA).