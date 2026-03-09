San Cataldo, il 12 marzo convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria

Il Consiglio Comunale di San Cataldo è stato convocato dal presidente Romeo Bonsignore, in seduta ordinaria, per giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano – Palazzo Comunale). L’incontro tratterà i seguenti punti all’Ordine del Giorno:1. Comunicazioni della prima mezz’ora e nomina degli scrutatori.2. Ratifica della D.g.m. N. 20, del 19.02.2026, Variazione urgente di Bilancio in esercizio Provvisorio – (art 163 e Art.175 del D. lgs n. 267, del 2000, Tuel) Consultazioni Referendarie del 22 e 23 Marzo 2026.3. Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2026/2028 ed Elenco annuale2026, (art. 37 Del D.Lgs. 36.2023 e successive modifiche e integrazioni).4. Approvazione Programma Triennale per acquisizione di beni e servizi2026/2028 ed elenco annuale 2026, (art. 37 Del D.Lgs. 36.2023 e successive modifiche e integrazioni.5. Piano delle alienazioni con ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 58 Del decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni in legge N. 133/2008. Anno 2026.6. Approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 Art.170 Comma1 D.Lgs 267/2000.7. Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e documenti allegati (Art.151 e ss del D.lgs. N. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011).AvvertenzeLa mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione.