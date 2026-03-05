Ponte Stretto, Salvini determinato: “Andiamo avanti, costante dialogo con Ue”

Il governo e’ “determinato ad andare avanti perche’ il Ponte sullo Stretto non e’ un’opera isolata ma il motore di un piu’ ampio piano di sviluppo infrastrutturale”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione al question time in Senato sul Ponte sullo Stretto.

“E’ stato ulteriormente rafforzato il coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte sul fronte nazionale e sono in corso le interruzioni tecniche sugli aspetti finanziari dell’opera. Resta in ogni caso fermo l’importo complessivo dell’opera pari a 13,5 miliardi di euro gia’ previsto e assicurato nell’ambito della programmazione finanziaria”, ha osservato Salvini. “Proseguono in modo costante e costruttivo le interlocuzioni con la Commissione europea sia sugli aspetti ambientali sia su quelli relativi alla disciplina degli appalti pubblici”, ha aggiunto il ministro.