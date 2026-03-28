Piano Battaglia, torna la neve: riaprono gli impianti di risalita il 29 marzo

Le recenti condizioni meteo, caratterizzate da un abbassamento significativo delle temperature e da precipitazioni diffuse, hanno riportato uno scenario tipicamente invernale sulle Madonie. In particolare, le nevicate registrate negli ultimi giorni hanno interessato i principali rilievi montuosi, restituendo un manto nevoso consistente a Piano Battaglia, località simbolo per le attività sciistiche del territorio.

Un ritorno della neve che, seppur tardivo rispetto al calendario stagionale, consente di riattivare un segmento importante per l’economia turistica locale. Proprio in questa direzione, la società Palermo Energia ha comunicato la riapertura degli impianti di risalita prevista per domenica 29 marzo. Gli impianti saranno operativi dalle ore 9:00 alle 15:30, offrendo così una nuova opportunità agli appassionati degli sport invernali e ai visitatori desiderosi di vivere una giornata sulla neve.

Parallelamente, resta alta l’attenzione sul fronte della viabilità. Le condizioni climatiche e la presenza di neve sulle strade impongono infatti l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con catene a bordo. Una misura necessaria per garantire sicurezza negli spostamenti verso la località montana, che in queste ore si prepara ad accogliere un rinnovato flusso di turisti.

Il ritorno della neve rappresenta dunque un’occasione preziosa per il comprensorio di Piano Battaglia, che può così prolungare, anche se in modo inaspettato, la stagione sciistica grazie a condizioni meteo favorevoli giunte nelle ultime settimane di marzo.