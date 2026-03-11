PayPal Italia: Vanina Acqualagna alla guida della strategia nazionale

(Adnkronos) – Il panorama dei pagamenti digitali in Italia vede un importante avvicendamento al vertice con la nomina di Vanina Acqualagna a Senior Director e General Manager di PayPal Italia. La nuova direzione ha il compito di guidare la strategia aziendale per "accelerarne la crescita e rafforzarne il posizionamento come partner di fiducia per consumatori, merchant e istituzioni locali in un'economia sempre più digitale". Acqualagna, all'interno di PayPal dal 2015, ha maturato un'esperienza trasversale gestendo prima lo sviluppo del segmento consumer e successivamente le relazioni con le grandi imprese (large enterprise). Il profilo professionale della nuova responsabile vanta oltre 20 anni di attività nei settori del marketing, del CRM e del business development, spaziando dai servizi finanziari al gaming fino alla moda. Questa conoscenza multisettoriale permette una visione integrata dei canali online e offline, fondamentale per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle imprese italiane. Nel suo nuovo incarico, Acqualagna è chiamata a rafforzare il ruolo di PayPal non solo nel settore privato, ma anche in quello pubblico, promuovendo iniziative di eGovernment e innovazione digitale nel Paese. La visione strategica proposta mette al centro i principi di "inclusione, innovazione e digital empowerment", considerandoli motori essenziali per la trasformazione digitale dell'agenda nazionale. Oltre alla competenza tecnica, il modello di leadership adottato si fonda su un approccio orientato allo sviluppo del capitale umano e all'ascolto attivo, elementi certificati dal suo percorso nel counselling e nel coaching.

