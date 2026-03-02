Palermo, minorenne investe con la moto un carabiniere: ferito il militare. La solidarietà dell’Usic Sicilia

La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime la propria piena e convinta solidarietà al Carabiniere motociclista del Nucleo Radiomobile di Palermo rimasto ferito durante un intervento operativo nel quartiere Borgo Nuovo. Un cittadino, minorenne, ha investito con il suo motociclo il militare per sottrarsi al controllo ed è stato arrestato nelle immediatezze.

Ancora una volta, un militare dell’Arma, impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha pagato in prima persona il prezzo di un’attività svolta quotidianamente in prima linea per garantire sicurezza e legalità ai cittadini.

Il Nucleo Radiomobile rappresenta uno dei presidi operativi più esposti: interventi tempestivi, controlli dinamici, gestione delle emergenze e presenza costante sul territorio rendono questi militari un punto di riferimento essenziale per la collettività, ma al contempo li espongono a rischi elevati.

L’episodio conferma quanto sia delicato e complesso il lavoro svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini del Radiomobile, chiamati a operare con professionalità, equilibrio e coraggio anche in contesti ad alta tensione.



Al collega ferito va l’augurio di una pronta e completa guarigione, con la vicinanza sincera di tutta l’organizzazione sindacale e della grande famiglia dell’Arma.