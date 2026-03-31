Nascondeva armi a casa, arrestato dai Carabinieri nel Catanese

Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e della stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, residente a San Pietro Clarenza, per detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato e sequestrato due fucili d’assalto tipo Kalashnikov, una rivoltella calibro 38, caricatori e numerosi proiettili. Il 38enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere. (ANSA).