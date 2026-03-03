Morto a Pozzallo l’ex deputato socialista Natalino Amodeo

E’ morto a Pozzallo l’ex sindaco ed ex parlamentare nazionale del Psi Natalino Amodeo, 92 anni. Ne dà notizia il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ricordando che “l’impego di Amodeo portò alla realizzazione del porto” nella cittadina del Ragusano. “Lascia un’eredità di impegno civile, coerenza ideale. Pozzallo ne onora la memoria con grande riconoscenza e gratitudine”. La federazione di Ragusa di Sinistra italiana esprime “sincero cordoglio alla famiglia e alla comunità socialista, per la scomparsa di Amodeo, sempre coerentemente a sinistra, un galantuomo stimato da tutte le persone perbene, e uno dei principali protagonisti della sinistra in provincia di Ragusa e in Sicilia”. Dal ’78 al ’92, per tre legislature, fu deputato del Psi, partito in cui militò a cominciare dal 1960, tranne nel periodo tra il ’64 e il ’72 nel quale aderì al Psiup. (ANSA).