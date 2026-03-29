Messina, il Comitato Ponte subito: “Soddisfazione per lo straordinario successo della manifestazione”

“Grande soddisfazione per lo straordinario successo della manifestazione ‘L’ora del ponte’, che ha trasformato piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca, nel cuore pulsante di un Sud che ha finalmente deciso di rialzare la testa”. Lo afferma, in una nota, il comitato Ponte subito. “È stata una vittoria della civiltà e del progresso sulla rassegnazione: Messina ieri ha mostrato al mondo il suo volto più bello: una piazza pacifica, composta, gremita di professionisti, famiglie e persone perbene. È stata la risposta più forte e dignitosa a quelle piazze del ‘no’ che, purtroppo, anche nei mesi scorsi proprio qui a Messina si sono rese protagoniste di violenze, vandalismi, tafferugli e disordini inaccettabili. Oggi non c’era spazio per l’odio, ma solo per la speranza. Esiste un altro Sud, oltre a quello dei ‘no’ a tutto: è il Sud dei ‘sì’ che vuole sviluppo, benessere, lavoro e ricchezza. È il Sud che vuole il Ponte sullo Stretto per essere finalmente parte dell’Europa. La forza di questo evento – conclude la nota del Comitato – è stata la sua trasversalità, andando ben oltre le appartenenze politiche”. (ANSA)