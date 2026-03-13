Mazzarino. Il 21 marzo Ciclo-tour Mazzarino – Piazza Armerina: dalla Villa Romana del Casale al Castello “U Cannuni”

MAZZARINO. Un itinerario in bicicletta tra storia, paesaggi e patrimonio culturale dell’entroterra siciliano. È questo lo spirito del “Ciclo-tour Mazzarino – Piazza Armerina: dalla Villa Romana del Casale al Castello ‘U Cannuni’ di Mazzarino”, in programma sabato 21 marzo 2026, con raduno alle ore 9.00 a Mazzarino in Piazza Vittorio Veneto e rientro previsto entro le ore 17.

L’iniziativa rientra tra le azioni di “Cicli solidali”, progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e finalizzato a promuovere l’utilizzo di mezzi a pedalata assistita e servizi di prossimità a basso impatto ambientale nei territori di Enna, Caltanissetta e nei comuni limitrofi.

Un percorso cicloturistico di circa 45 chilometri tra andata e ritorno, pensato per valorizzare alcuni tra i più importanti luoghi di interesse storico e culturale del territorio. Il tracciato collegherà infatti i centri di Mazzarino e Piazza Armerina, con diverse tappe dedicate alla scoperta del patrimonio locale.

Tra i momenti principali del ciclo-tour è prevista la visita alla Villa Romana del Casale, sito riconosciuto patrimonio mondiale dell’UNESCO, e al Museo della Città e del Territorio di Palazzo Trigona della Floresta a Piazza Armerina. Il percorso includerà inoltre la scoperta di Mazzarino, con il suo centro storico barocco e il suggestivo Castello “U Cannuni”, simbolo identitario della città.

L’itinerario potrà essere affrontato con la propria bicicletta, preferibilmente a pedalata assistita, ma per chi ne fosse sprovvisto sarà possibile usufruire del servizio di noleggio e-bike messo a disposizione dalla Ciclofficina di Legambiente Caltanissetta.

Nel corso della giornata è previsto anche un pranzo rustico presso la Trattoria “La Ruota” di Piazza Armerina, momento conviviale pensato per favorire la socialità tra i partecipanti e valorizzare la gastronomia locale.

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 19 marzo 2026, compilando il modulo online al seguente link:

https://forms.gle/KFEYR2EDPZ55oQWEA.

Il ciclo-tour sarà realizzato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti.

Per informazioni è possibile contattare: 338 8162531 (Gaetano) – 339 3591755 (Ivo).