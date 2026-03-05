Lavoro, Lorefice(M5S): “Stop all’attesa ingiusta del tfs per i dipendenti pubblici”

Roma, — “Ho presentato un disegno di legge per ridurre i tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio. Non è accettabile che lavoratori pubblici debbano attendere mesi, se non anni, per ricevere somme che rappresentano retribuzione differita. La Corte costituzionale ha affermato un principio chiaro: la retribuzione deve essere non solo congrua, ma anche tempestiva. Con questa proposta interveniamo per riportare il termine di erogazione a tre mesi e aggiornare le soglie di rateizzazione, ormai superate dall’inflazione.Si tratta di una misura di equità, buon senso e rispetto nei confronti di chi ha servito lo Stato.” Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.