La Procuratrice Claudia Caramanna incontra a Gangi gli alunni dell’istituto Francesco Paolo Polizzano

La Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, ha incontrato giovedì scorso, nell’aula Magna del plesso Don Bosco, gli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo Francesco Paolo Polizzano di Gangi, nell’ambito di un progetto formativo promosso dal dirigente scolastico Francesco Serio.

Ad accogliere la Procuratrice è stato il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che ha voluto omaggiarla con alcune pubblicazioni dedicate alla storia e al patrimonio culturale del borgo. All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa.L’iniziativa rientra in un percorso educativo volto a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità, della giustizia minorile, lotta al bullismo e al cyberbullismo, favorendo un dialogo diretto con le istituzioni e con chi opera quotidianamente nella tutela dei minori.