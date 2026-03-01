Incendio in un appartamento a Palermo, soccorsa anziana

Palermo. Questa mattina alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Generale Giovanni Ameglio per un incendio abitazione posto al terzo e ultimo piano di una palazzina. Il personale ha dapprima soccorso una persona che era all’interno, una donna di 88 anni, e successivamente ha spento l’incendio che interessava il piano cottura e il locale cucina dell’abitazione. La donna soccorsa è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale, per una possibile intossicazione da fumo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. (ITALPRESS).