Salute

Incendio in un appartamento a Palermo, soccorsa anziana

Nunzia Caricchio

Incendio in un appartamento a Palermo, soccorsa anziana

Dom, 01/03/2026 - 15:07

Condividi su:

Palermo. Questa mattina alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Generale Giovanni Ameglio per un incendio abitazione posto al terzo e ultimo piano di una palazzina. Il personale ha dapprima soccorso una persona che era all’interno, una donna di 88 anni, e successivamente ha spento l’incendio che interessava il piano cottura e il locale cucina dell’abitazione. La donna soccorsa è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale, per una possibile intossicazione da fumo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. (ITALPRESS).

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta