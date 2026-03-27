Incendio all’ospedale Cannizzaro di Catania, il Codacons presenta esposto in Procura

CATANIA. A seguito dell’incendio verificatosi ieri, 26 marzo 2026, presso l’Ospedale Cannizzaro, che ha reso necessaria l’evacuazione di pazienti dai piani interessati, il Codacons annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Catania al fine di accertare le cause dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.L’associazione evidenzia come l’evento abbia coinvolto anche pazienti ricoverati e degenti, inclusi pazienti operati di recente, successivamente trasferiti per ragioni di sicurezza, circostanza che impone il massimo livello di attenzione in materia di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.”Abbiamo ritenuto necessario – afferma il Codacons – attivare l’Autorità Giudiziaria affinché siano svolti tutti gli accertamenti del caso su un episodio che riguarda un presidio sanitario di primaria importanza e che ha coinvolto pazienti in condizioni di particolare vulnerabilità”.Il Codacons rende noto di aver conferito mandato all’Avv. Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio legale regionale, per la predisposizione e il deposito in data odierna dell’esposto presso la Procura della Repubblica di Catania.”È necessario – prosegue il Codacons – verificare con rigore l’origine dell’incendio, lo stato degli impianti, il rispetto delle normative in materia di sicurezza e la presenza di piani di emergenza ed evacuazione aggiornati ed efficaci, al fine di garantire la piena tutela dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili episodi””Episodi di questo tipo impongono una riflessione più ampia sul livello di sicurezza delle strutture sanitarie in Sicilia, dove è indispensabile assicurare standard elevati, controlli costanti e investimenti adeguati per la tutela dei pazienti e degli operatori”. – conclude il Codacons