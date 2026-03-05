Inaugurata la filiale di BCC dei Castelli e degli Iblei a Comiso: una storia centenaria che si consolida

La BCC dei Castelli e degli Iblei consolida la sua presenza nel territorio siciliano e apre una nuova filiale a Comiso. Da Mazzarino a Comiso, l’inaugurazione della nuova sede di corso Ho Chi Min ha rappresentato un segnale di investimento al servizio dello sviluppo locale. Erano presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Roberto Santomassimo, Fabio Selvaggio e Yara Vitale, della Direzione Generale, il responsabile della filiale di Comiso, Filippo Delia, il rappresentante del Gruppo Cassa Centrale, Giuseppe Di Forti. Hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale e il sindaco Maria Rita Schembari. I sacerdoti don Fabio Stracquadaini e don Gino Alessi hanno benedetto i nuovi locali.«Il giorno dell’inaugurazione è stato un momento forte, vivace, segno di un interesse crescente verso il nostro istituto – spiega Fabio Selvaggio – Il territorio e la città hanno risposto benissimo. Abbiamo numerosi contatti con consorzi fidi, mediatori creditizi, clienti privati e imprese. Opereremo sia nel settore del Corporate, per le piccole e medie imprese, che nel Retail banking, rivolto alle famiglie. Abbiamo scelto di investire con una presenza fisica a Comiso: un segnale in controtendenza che conferma la nostra attenzione verso i clienti, ciascuno singolarmente.







È stato un passo avanti importante in un territorio che ha un’imprenditoria capace e volitiva. L’esperienza di questi primi giorni conferma che la scelta è giusta».“BCC dei Castelli e degli Iblei” ha una storia importante: una storia iniziata nel secolo scorso, nel 1929 quando a Mazzarino nacque la Cooperativa agricola Sant’Isidoro, nota anche come “Bancaredda”. Negli anni successivi sono nate via via la Cassa Cattolica Agricola Maria SS. del Mazzaro, la Cooperativa – Cassa Agricola La Terra, la Cassa Agraria Cooperativa Il Littorio, la Cassa Rurale ed Artigiana Il Littorio, poi divenuta nel dopoguerra “Cassa Rurale e Artigiana”, che visse anni di profondo travaglio per adeguarsi ai nuovi tempi.Alla fine del secolo scorso avvenne la fusione con la BCC di Butera, nel 2001 si procedette alla fusione con la BCC di Chiaramonte Gulfi. Nacque il nuovo soggetto giuridico: BCC dei Castelli e degli Iblei. La storia di quasi cento anni testimonia la capacità della “bancaredda” di saper sposare le nuove esigenze e di sapersi inserire con competenza e professionalità nel nuovo sistema finanziario mondiale.Oggi, con otto sportelli in tre province siciliane, BCC dei Castelli e degli Iblei è una realtà importante, nata da un processo di fusioni e aggregazioni di diversi istituti bancari, tutti radicati nel territorio siciliano ed espressione di un’imprenditoria sana e capace. Quello di Comiso è il quarto sportello bancario in provincia di Ragusa (dopo Chiaramonte Gulfi, Acate e Monterosso Almo). Inoltre la banca, pur essendo di piccole dimensioni, è inserita nella rete nazionale di “Gruppo Cassa Centrale”, ma è soprattutto fortemente radicata nel tessuto dell’imprenditoriale locale siciliana.