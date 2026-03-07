Salute

Imprese, visita di Schifani lunedì 9 marzo allo stabilimento St Microelectronics di Catania

Imprese, visita di Schifani lunedì 9 marzo allo stabilimento St Microelectronics di Catania

Sab, 07/03/2026 - 14:53

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, visiterà nel pomeriggio di lunedì 9 marzo il cantiere del nuovo plesso industriale “SiC Campus”, nello stabilimento di STMicroelettronics di Catania. La Regione ha contribuito al contratto di sviluppo per la realizzazione del nuovo impianto con 300 milioni di euro di risorse Step (Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa). 

Il programma di investimenti frutto dell’accordo tra Regione, ministero delle Imprese del made in Italy (Mimit), Invitalia e St Microelectronics ammonta complessivamente a 5,06 miliardi e consentirà di ampliare la capacità produttiva dell’azienda con un impatto consistente sul valore aggiunto e sull’occupazione.
Per l’occasione non è previsto alcun punto stampa all’interno dello stabilimento.

