Giorgio Vitale premiato con la Benemerenza Sportiva LND: tributo ad una carriera dedicata al calcio

ROMA – Nel corso della prestigiosa cerimonia delle Benemerenze Sportive L.N.D., svoltasi sabato 28 febbraio all’Hilton Rome Airport di Fiumicino, è stato conferito a Giorgio Vitale, attuale Delegato Provinciale di Caltanissetta, il prestigioso riconoscimento di Benemerenza come Dirigente Federale per gli oltre 20 anni di attività al servizio del calcio dilettantistico.

La consegna del premio, effettuata dal Presidente FIGC Gabriele Gravina e dal Presidente LND Giancarlo Abete, rappresenta un importante tributo alla carriera di un dirigente che ha saputo coniugare professionalità e passione nello sviluppo del calcio nisseno.

Una vita per lo sport: dai campi alla dirigenza Il riconoscimento corona un percorso sportivo iniziato oltre quarant’anni fa. Nato a Caltanissetta nel 1957 , Vitale ha intrapreso la carriera come Arbitro effettivo della FIGC nel 1974 , arrivando a dirigere gare a livello interregionale fino al 1982. Terminata l’attività agonistica, ha messo la sua esperienza al servizio della classe arbitrale e dirigenziale ricoprendo ruoli di crescente responsabilità:

Presidente della Sezione AIA-FIGC di Caltanissetta : una guida storica e carismatica per il territorio, avendo ricoperto la carica ininterrottamente dal 1990 al 2007.

: una guida storica e carismatica per il territorio, avendo ricoperto la carica ininterrottamente dal 1990 al 2007. Esperienza Regionale e Nazionale : ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri (CRA) Sicilia (2007-2008) ed è stato componente della Commissione Arbitri Interregionale (2010-2013) e del Settore Tecnico AIA (2013-2015).

: ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri (CRA) Sicilia (2007-2008) ed è stato componente della Commissione Arbitri Interregionale (2010-2013) e del Settore Tecnico AIA (2013-2015). Riconoscimenti di rilievo : già nella stagione 1992/93, era stato insignito del Premio Nazionale Agostini , destinato al miglior Presidente di Sezione a livello nazionale.

: già nella stagione 1992/93, era stato insignito del , destinato al miglior Presidente di Sezione a livello nazionale. Delegato Provinciale L.N.D.: dal 2019 guida con successo la Delegazione di Caltanissetta della Lega Nazionale Dilettanti.

L’impegno sociale e istituzionale Oltre ai numeri e ai ruoli, la Benemerenza celebra la qualità dell’impegno profuso da Vitale nel coordinare iniziative istituzionali e promuovere percorsi formativi, mettendo sempre al centro i valori educativi, la partecipazione e l’inclusione sociale attraverso lo sport. La sua attività è diventata negli anni un punto di riferimento per società, tecnici e giovani atleti della provincia.

Presenti alla cerimonia le massime autorità federali e i rappresentanti del calcio di base. Visibilmente emozionato, Giorgio Vitale ha dichiarato: “Condivido il premio con tutti coloro che mi sono stati vicini e ringrazio il presidente LND Sicilia, Sandro Morgana, per avermi proposto per tale riconoscimento”.