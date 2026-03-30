GdiF Caltanissetta, “Educazione alla Legalità Economica”: le fiamme gialle incontrano gli studenti delle scuole nissene

Proseguono anche per l’anno scolastico 2025/2026 gli incontri del progetto “Educazione alla Legalità Economica”, promosso dal Comando Generale della Guardia di Finanza d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa coinvolge le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Caltanissetta, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, in particolare sotto il profilo economico-finanziario, e far conoscere i compiti istituzionali del Corpo.

In tale contesto, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico delle province di Caltanissetta ed Enna, sono stati organizzati, nelle scorse settimane, una serie di incontri tra alcuni Ufficiali del Comando Provinciale Caltanissetta e gli alunni di alcune scuole del capoluogo, in particolare dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice”, dell’Istituto comprensivo “Martin Luther King”, dell’Istituto Tecnico e Tecnologico “Rapisardi – Da Vinci”, del Circolo Didattico Statale “Leonardo Sciascia” e del Liceo classico, linguistico, coreutico, artistico, audiovisivo e multimediale “Ruggero Settimo”, per un totale di oltre 500 studenti. Nel corso degli incontri sono state illustrate le conseguenze negative, sul contesto economico-sociale, dei fenomeni di evasione fiscale, degli illeciti in materia di spesa pubblica, del contrabbando, del traffico di sostanze stupefacenti nonché di altre forme di criminalità economico-finanziaria, con conseguente illustrazione del ruolo del Corpo nel contrasto a tali fenomeni d’illegalità. I militari intervenuti hanno posto particolare attenzione al concetto di sicurezza economica e finanziaria, non solo al fine di declinare il ruolo del Corpo come forza di polizia al servizio di tutti i cittadini per la tutela delle libertà economiche, ma anche per sottolineare la “convenienza” della legalità per l’intera collettività. A tal fine, sono stati proposti esempi concreti di interventi contro la contraffazione, l’evasione fiscale e contro le multiformi tipologie di truffe informatiche, anche per accrescere ulteriormente la consapevolezza dei giovani rispetto alle proprie azioni.

In queste occasioni, grazie alla visione di filmati ed altro materiale multimediale, gli studenti hanno potuto apprezzare da vicino alcune delle principali attività di servizio svolte quotidianamente dal Corpo in attuazione della mission istituzionale. Nel corso degli incontri sono state, inoltre, presentate ai ragazzi delle scuole superiori le procedure di arruolamento per l’anno accademico 2025/2026, fornendo informazioni sui requisiti di accesso, sulle modalità di presentazione delle domande e sulle fasi concorsuali, nell’ottica dell’orientamento post-diploma.