Futuro Nazionale, Vannacci cresce in Sicilia: adesioni da più province e obiettivo 50 comitati

La Sicilia si prepara a diventare uno dei territori strategici per la crescita di Futuro Nazionale, il movimento politico promosso dal generale Roberto Vannacci.

In occasione della visita prevista per domani pomeriggio a Catania del deputato Rossano Sasso, il movimento annuncia una fase di forte espansione nell’Isola, con nuove adesioni politiche e la nascita di comitati territoriali.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzate adesioni al movimento da parte di consiglieri comunali provenienti da diverse province siciliane, segnale di un crescente interesse verso il progetto politico promosso da Futuro Nazionale.

A sottolineare la crescita del movimento in Sicilia è Marco Tanasi, responsabile del Comitato Costituente Futuro Nazionale Catania, impegnato nel rafforzamento della presenza territoriale del movimento nell’Isola.

“La Sicilia sta dimostrando grande entusiasmo nei confronti del progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci», afferma Marco Tanasi – Sempre più amministratori locali e cittadini si avvicinano a Futuro Nazionale perché avvertono l’esigenza di una proposta politica chiara, concreta e radicata nei territori”.

“Stiamo lavorando – prosegue Tanasi – alla costruzione di una rete capillare di comitati territoriali in tutta la Sicilia, con l’obiettivo di raggiungere almeno cinquanta comitati nei prossimi mesi. Vogliamo dare voce ai territori e costruire una presenza politica forte e organizzata in tutta l’Isola”.

La visita del deputato Rossano Sasso rappresenterà dunque un momento importante per il consolidamento del movimento in Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Futuro Nazionale e avviare una nuova fase di crescita politica nell’Isola.