Tre cittadini romeni di 20, 25 e 35 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché sorpresi a tranciare, armati di flex, dei tubi in ferro di alcune tettoie in un ex stabilimento della zona industriale di Catania. I tre sono stati visti in azione da una guardia giurata, che ha chiesto l’intervento tramite la sala operativa della questura di Catania. Non appena i ladri hanno compreso di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga tra i campi vicini, abbandonando sul posto un gruppo elettrogeno che avevano portato per alimentare il flex, in modo da mettere a segno il colpo. Nel frattempo una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha raggiunto lo stabilimento, scorgendo i tre in fuga. I poliziotti li hanno inseguiti in un’area colma di rifiuti di ogni tipo e coperta da sterpaglie altissime.Nonostante le difficoltà, li hanno bloccati. Con loro vi era anche un bambino di 9 anni, figlio di uno dei tre uomini.Il materiale usato per rubare i tubi è stato sequestrato, insieme al mezzo impiegato per raggiungere l’area.La refurtiva è stata riconsegnata all’amministratore dell’azienda, che ha sporto denuncia. Dopo gli adempimenti di rito, i tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato e su disposizione del pm di turno presso il Tribunale di Catania sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa di essere giudicati per direttissima.
Furto in un ex stabilimento industriale di Catania, 3 arresti della Polizia
Ven, 27/03/2026 - 12:56
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