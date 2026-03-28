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Frana Niscemi, Ingv sorveglia l’area: “Al momento non si registrano movimenti”

Redazione 3

Frana Niscemi, Ingv sorveglia l’area: “Al momento non si registrano movimenti”

Sab, 28/03/2026 - 09:33

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“Al momento non si registrano movimenti” lungo il versante devastato dalla frana verificatasi a Niscemi lo scorso 25 gennaio. Lo ha affermato il geologo Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell’Ingv, intervenuto a un convegno, a Niscemi, organizzato dal Comitato Evento franoso. Branca, nel corso del suo intervento, ha illustrato l’attivita’ di monitoraggio svolta dall’Ingv, un’attivita’ di sorveglianza straordinaria richiesta dalla Presidenza della Regione siciliana e realizzata in stretta collaborazione con i dipartimenti della Protezione civile nazionale e regionale. L’istituto ha proceduto all’installazione di una rete di stazioni Gnss (Global navigation satellite system) distribuite lungo l’area della frana, al fine di misurare in tempo reale gli spostamenti del suolo e le accelerazioni del movimento. Effettuate anche delle indagini geochimiche per accertare l’eventuale presenza di sacche di gas in profondita’ che avrebbero potuto contribuire a provocare la frana. I risultati hanno dato esito negativo. Installate quattro stazioni accelerometriche dotate di sensori per eseguire una sorveglianza dinamica della scarpata. Registrati anche i piccoli distacchi e tra questi il crollo della croce, avvenuto lo scorso 9 febbraio. Tutti i dati raccolti confluiscono in una piattaforma e forniti alla Protezione civile nazionale e regionale, in tempo reale. L’attivita’ di monitoraggio della frana di Niscemi messa in piedi dall’Ingv, verra’ gestita dalla Regione siciliana con altri enti di ricerca e universita’. La protezione civile regionale sta provvedendo a sostituire le stazioni installate dall’Ingv con una propria rete di monitoraggio. (AGI)

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