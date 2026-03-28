Frana Niscemi, dalla Caritas nazionale 3,2 milioni per la realizzazione di un complesso scolastico

La Caritas nazionale mettera’ a disposizione 3 milioni e 200 mila euro per la realizzazione a Niscemi di un complesso scolastico. Ad annunciarlo e’ stato il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, nel corso di un convegno svoltosi a Niscemi dal titolo “A due mesi dalla frana: quale futuro per Niscemi””, organizzato dal Comitato Evento franoso presieduto dall’avvocato Francesco Rizzo. “Un terreno – ha affermato il vescovo – verra’ messo a disposizione dalle suore Orsoline e un altro dalla diocesi di Piazza Armerina. Verranno realizzate una scuola dell’Infanzia e una scuola Elementare”. Niscemi, a causa della frana verificatasi lo scorso 25 gennaio, ha perso tre scuole perche’ ricadono in zona rossa. Gli alunni sono stati dislocati in altri edifici scolastici della citta’. Il vescovo ha anche detto che la Caritas e la Conferenza episcopale siciliana hanno avviato un microcredito, con la possibilita’ di ottenere un prestito a tasso zero. (AGI)