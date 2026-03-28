Expopet 2026, successo di pubblico e tante emozioni per l’apertura ufficiale a SiciliaFiera

Una giornata intensa, partecipata e ricca di emozioni quella vissuta oggi a Expopet 2026, il salone dedicato agli animali domestici e d’affezione in corso al centro fieristico SiciliaFiera.

L’inaugurazione istituzionale della manifestazione si è svolta questa mattina alla presenza del senatore Salvo Pogliese, del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e del presidente di SiciliaFiera Nino Di Cavolo, che hanno preso parte al taglio del nastro insieme agli organizzatori, agli espositori e ai tanti visitatori arrivati fin dalle prime ore del mattino.

Sin dall’apertura dei cancelli, infatti, sono stati numerosi i visitatori arrivati in fiera, confermando ancora una volta il forte richiamo di Expopet e l’interesse crescente verso il mondo degli animali da compagnia. Famiglie, appassionati, allevatori, veterinari e curiosi hanno animato per tutta la giornata gli spazi espositivi e le aree dedicate agli eventi.

Tra i momenti più attesi e sentiti dal pubblico, un posto speciale è stato riservato alla benedizione degli animali, appuntamento particolarmente partecipato che ha visto i partecipanti stringersi insieme ai propri amici a quattro zampe in un clima di emozione, affetto e condivisione.

Grande successo anche per il ricco programma del ring eventi, che per tutta la giornata ha ospitato dimostrazioni cinofile, esibizioni di agility e attività dedicate all’educazione e al benessere animale. Molto seguita anche la presentazione del libro “Canapa Cruda – L’assistente efficace silente del medico veterinario” del dott. Salvatore Marasà, che ha offerto al pubblico un interessante momento di approfondimento.

Applausi e partecipazione hanno accompagnato inoltre la sfilata dei cani di razza dei numerosi allevatori presenti ad Expopet, che hanno mostrato al pubblico alcune delle razze protagoniste della manifestazione tra cui bassotti, pastori del Caucaso, chihuahua, alani, spitz, labrador, pastori tedeschi, shiba, e i mastini Tibetani.

Particolarmente emozionante la sfilata “Grazie di esistere”, uno dei momenti simbolo della giornata: i visitatori hanno potuto sfilare insieme ai propri cani, condividere una foto ricordo e dimostrare pubblicamente il proprio affetto con un semplice ma intenso “grazie di esistere”. Un’iniziativa che ha coinvolto famiglie, bambini e tanti amanti degli animali, regalando al pubblico uno dei momenti più toccanti dell’intera manifestazione.

Fiore all’occhiello di Expopet si conferma anche quest’anno l’area Exotic World, uno spazio che ha attirato l’attenzione di centinaia di visitatori. Non soltanto un’area da ammirare, con rettili, anfibi, insetti, piante e specie rare, ma soprattutto un’occasione per avvicinarsi a questi animali in modo più consapevole, grazie al confronto diretto con esperti, allevatori e professionisti del settore.

Conoscere questi animali significa anche imparare a rispettarli: è questo il messaggio che Expopet ha voluto trasmettere ai visitatori, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente capace di superare stereotipi e paure.

Grande entusiasmo anche nell’area dedicata ai più piccoli, dove i bambini hanno avuto la possibilità di vivere l’esperienza e l’emozione di un giro in sella grazie ai cavalli di DG HORSES, tra sorrisi, curiosità e primi approcci al mondo equestre.

Ad arricchire ulteriormente la giornata, la presenza dei rapaci di Antonio Centamore, che hanno affascinato il pubblico con la loro imponenza e bellezza, e di alcuni esemplari dell’Associazione Ornitologica Catanese, molto apprezzati da visitatori e appassionati.

Immancabile l’area gatti con gli allevamenti dell’exotic shorthair, dello scottish e dello british, e la presenza delle associazioni “Le aristogatte” “Italian Pet Love” e “LAL- L’animale Libero”. Expopet è da sempre sensibile al mondo delle adozioni, promuovendo e sostenendo le realtà che ogni giorno si impegnano per offrire una casa, cure e un futuro migliore agli animali in difficoltà, sensibilizzando il pubblico sull’importanza dell’adozione responsabile e del rispetto verso ogni forma di vita.

L’appuntamento con Expopet torna domani, domenica 29 marzo, dalle 09.30 alle 18.30, per l’ultima giornata conclusiva della manifestazione, con nuovi appuntamenti, incontri, dimostrazioni e tante attività dedicate agli animali e alle famiglie.