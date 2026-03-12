Enna, il Questore Cono Incognito incontra l’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha incontrato i vertici della sezione ennese dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), in un momento di cordiale confronto e di reciproca conoscenza.Nel corso dell’incontro, il Questore ha espresso parole di apprezzamento per l’attività svolta dalla Sezione di Enna, sottolineando come, nella provincia di Enna, il numero dei soci ANPS ancora in servizio sia superiore a quello dei soci in quiescenza, evidenziando come questo rappresenti un elemento significativo e determinante per il futuro dell’Associazione sul territorio.Al termine dell’incontro, il presidente dell’Associazione ha consegnato al Questore una pergamena e la tessera di Socio Onorario dell’ANPS.Un momento che rafforza lo spirito di appartenenza, la condivisione dei valori istituzionali e l’impegno comune al servizio della collettività.