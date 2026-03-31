Eccellenti risultati per la Marathon Caltanissetta alla mezza Maratona della Concordia di Agrigento

Si è svolta domenica scorsa, 29 marzo, la 22ª edizione della Mezza Maratona della Concordia, un evento che ha incantato gli appassionati di corsa e non solo. La gara, che ha segnato il terzo appuntamento del Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone 2026, è partita da San Leone per poi dirigersi verso la suggestiva Valle dei Templi, con un percorso iconico che ha attraversato il Tempio della Concordia, regalando emozioni a tutti i partecipanti.

A questa edizione, che ha raggiunto la sua 22ª celebrazione, hanno preso parte cinque atleti della Marathon Caltanissetta, tutti capaci di tagliare il traguardo con tempi davvero notevoli. Il primo a giungere sul tappeto è stato Marco Timpanelli, con un tempo di 1 ora 48 minuti e 15 secondi. A seguire, Michele Savio Mosca, con 1 ora 52 minuti e 46 secondi; poi Simona Messina, con 1 ora 53 minuti e 26 secondi; seguita da Michele Marchica, con 1 ora 54 minuti e 49 secondi; e infine Marcello Frattallone, con 1 ora 57 minuti.

Un plauso particolare a Simona Messina, che è salita sul podio conquistando la terza posizione nella categoria SF40. Questa prestigiosa posizione è il frutto di un impegno costante, di tanti sacrifici e di una determinazione che ha guidato Simona verso questo traguardo di tutto rispetto. Anche Michele Marchica, grande combattente, è riuscito a chiudere la sua prima mezza maratona con una carica straordinaria. È stata una prova che ha mostrato tutta l’energia e la determinazione di Michele, spinto da un profondo sentimento interiore che lo porta a non mollare, a cercare sempre una motivazione che lo spinga ad avanzare.

Tutti gli atleti della squadra si sono congratulati con i cinque guerrieri, incluso il presidente Giuseppe Zagarella, che ha voluto esprimere la sua ammirazione per questi atleti, gli unici della squadra a prendere parte a questa competizione, non priva di difficoltà, considerando anche la complessità del dislivello.

La vittoria assoluta è andata a Gianfranco Messina della Polisportiva Atletica Bagheria, che ha tagliato il traguardo in 1 ora 14 minuti e 13 secondi. In campo femminile, il primo posto è andato a Desiree Cugnata dell’Athlon Kamarina, che ha concluso con un ottimo 1 ora 29 minuti e 7 secondi.

Prossimo appuntamento il 12 aprile con la Scoglitti Race, quarta prova del circuito, organizzata dall’Athlon Kamarina.