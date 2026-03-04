EA Sports FC inaugura un campo a Milano per le promesse del calcio

(Adnkronos) – Milano diventa il fulcro della nuova fase del programma globale FC Futures grazie alla collaborazione strategica tra EA Sportd FC e la Lega Serie A. L'inaugurazione del campo presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, affidato alla gestione dell'ASD Fides SMA, rappresenta il ventunesimo tassello di un mosaico internazionale volto a potenziare il calcio di base attraverso investimenti diretti nelle comunità. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato figure di primo piano del panorama calcistico nazionale, tra cui l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e le leggende del campionato italiano Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara, a testimonianza di un impegno che mira a trasformare gli spazi urbani in centri di aggregazione sicuri, inclusivi e tecnologicamente avanzati. L'approccio promosso da questa partnership supera la semplice riqualificazione edilizia, puntando su un modello educativo integrato che fonde l'innovazione digitale con la pratica sportiva tradizionale. Il progetto prevede l'erogazione di borse di studio annuali e lo svolgimento di sessioni di allenamento guidate da tecnici certificati UEFA, i quali utilizzano le meccaniche di gioco di EA Sports FC come base per esercizi fisici reali. Questa sinergia, evidenziata dai vertici di EA Sports e dall'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intende fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per crescere non solo come atleti, ma come membri consapevoli della comunità, sfruttando il linguaggio universale del videogioco per aumentare la partecipazione sportiva. L'evento inaugurale ha inoltre evidenziato il legame sempre più stretto tra sport, musica e cultura pop, mettendo in risalto il ruolo di Moise Kean come testimonial d'eccezione e primo calciatore presente nella colonna sonora del titolo videoludico. Per celebrare l'occasione, è stato presentato un kit digitale esclusivo sbloccabile all'interno di EA Sports FC 26, co-creato dal giocatore stesso. Oltre alla componente ludica, l'iniziativa si arricchisce di una solida base sociale grazie al progetto "Words on the Field", realizzato in collaborazione con l'associazione Parole O_Stili. Il programma è dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 12 anni e si pone l'obiettivo di promuovere una cultura del linguaggio responsabile e rispettoso, contrastando l'ostilità verbale sia all'interno che all'esterno del rettangolo di gioco.

