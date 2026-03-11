Salute

Droga in auto, arrestato dalla Polizia un medico dell’ospedale di Enna

Mer, 11/03/2026 - 11:28

La polizia di Enna ha arrestato e posto ai domiciliari un medico in servizio al centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Enna, trovato in possesso di una partita di droga trovata sulla sua auto durante un controllo. La governance dell’ospedale ha disposto la sospensione del medico dal lavoro, mentre la polizia ha anche effettuato una perquisizione nel reparto ma non avrebbe trovato nulla. Il medico è anche il direttore sanitario di un’associazione che si occupa di donazione del sangue. Si attende che sia fissato l’interrogatorio di garanzia. (ANSA).

