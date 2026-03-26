Derby Sancataldese-Nissa: porte chiuse per i tifosi ospiti

Il tanto atteso derby tra Sancataldese e Nissa, in programma domenica 29 marzo alle ore 15.30 al “V. Mazzola” di San Cataldo, si svolgerà in un clima di massima allerta. A seguito di un provvedimento ufficiale emesso dalla Questura di Caltanissetta, sono state adottate restrizioni significative per la gestione dell’ordine pubblico in vista del match.

La decisione principale riguarda il settore ospiti e l’accesso generale all’impianto: è stato infatti disposto il divieto assoluto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Caltanissetta. Una misura drastica, volta a prevenire possibili tensioni tra le tifoserie e a limitare l’afflusso dei supporter biancoscudati verso lo stadio di San Cataldo.

Le autorità hanno inoltre predisposto un piano di sicurezza capillare che verrà attuato il giorno della gara. Le forze dell’ordine presidieranno gli ingressi effettuando controlli accurati su ogni spettatore.