Corri Serradifalco protagonista ad Agrigento alla Mezza Maratona della Concordia

Con 739 iscritti e 14 nazioni rappresentate, la Mezza Maratona della Concordia di Agrigento, giunta alla 22ª edizione, svoltasi domenica 28 marzo 2026, si conferma una delle 21 chilometri più partecipate del Sud Italia. Tra i tanti agonisti pronti a farsi scattare l’iconica foto con il Tempio della Concordia sullo sfondo, cinque sono stati gli atleti della Corri Serradifalco.

Su un percorso altimetricamente assai impegnativo, il veloce Mark Jansen fa il tempone: 1 ora, 31 minuti e 3 secondi, 16º nella categoria SM45 e 67º assoluto. Tra gli SM40, grande performance per Calogero Avarello: 1:38:41 il suo tempo, al 15º posto di categoria. Soddisfazioni anche per Antonio Ferrigno, nella categoria SM60, che ha tagliato il traguardo in 27ª posizione, con il crono di 1 ora, 54 minuti e 13 secondi.

Per quanto riguarda le donne, due le nostre atlete presenti, entrambe appartenenti alla categoria SF45: Chiara Asaro, che con il tempo di 1:57:00 ottiene il 14º posto, e Vanessa Pilato, in 22ª piazza con 2 ore, 20 minuti e 23 secondi.