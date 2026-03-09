Clima, Lorefice (M5s): “+1,8°C in 15 anni, l’Italia è già dentro la crisi climatica”

“I dati dell’Indice del clima pubblicati dal Sole 24 Ore fotografano una realtà che non può essere minimizzata: l’Italia si sta surriscaldando rapidamente. Solo negli ultimi quindici anni la temperatura media è aumentata di 1,8 gradi. Aumentano fenomeni estremi come ondate di calore e precipitazioni violente concentrate in poche ore. Non è un trend teorico ma un cambiamento tangibile in tutto il Paese, come il ciclone Harry, segnale di un equilibrio climatico sempre più fragile. Di fronte a questi dati servono scelte politiche chiare: accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione e difesa del suolo e adattamento climatico delle città. Ritardare la transizione significa esporre il Paese a costi ambientali, economici e sociali sempre più gravi”.

Lo dichiara in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.