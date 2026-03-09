Salute

Clima, Lorefice (M5s): “+1,8°C in 15 anni, l’Italia è già dentro la crisi climatica”

Redazione

Clima, Lorefice (M5s): “+1,8°C in 15 anni, l’Italia è già dentro la crisi climatica”

Lun, 09/03/2026 - 19:37

Condividi su:

“I dati dell’Indice del clima pubblicati dal Sole 24 Ore fotografano una realtà che non può essere minimizzata: l’Italia si sta surriscaldando rapidamente. Solo negli ultimi quindici anni la temperatura media è aumentata di 1,8 gradi. Aumentano fenomeni estremi come ondate di calore e precipitazioni violente concentrate in poche ore. Non è un trend teorico ma un cambiamento tangibile in tutto il Paese, come il ciclone Harry, segnale di un equilibrio climatico sempre più fragile. Di fronte a questi dati servono scelte politiche chiare: accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione e difesa del suolo e adattamento climatico delle città. Ritardare la transizione significa esporre il Paese a costi ambientali, economici e sociali sempre più gravi”.
Lo dichiara in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta