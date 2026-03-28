Caro voli: Assoutenti, con guerra prezzi per Sicilia fino +36%

La crisi del Medio Oriente impatta in modo pesantissimo sulle tariffe aeree al punto che per acquistare un biglietto per volare da nord Italia verso la Sicilia durante le feste di Pasqua si spende su alcune tratte fino al 36% in piu’ rispetto alle festivita’ del 2025. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato una nuova indagine mettendo a confronto i prezzi dei voli praticati lo scorso anno con quelli odierni. La ricerca di Assoutenti analizza in particolare l’andamento delle tariffe aeree per le tratte nazionali nel periodo 2025/2026 praticate in entrambi gli anni a distanza di 14 giorni dalla data di Pasqua.

In media i prezzi dei biglietti crescono del +13,6% rispetto alla Pasqua dello scorso anno, con forti differenze a seconda della tratta – spiega l’associazione – Il rincaro piu’ elevato si registra sul collegamento Milano Malpensa-Brindisi dove, partendo venerdi’ 3 aprile e tornando martedi’ 7 aprile, il costo del biglietto sale del 60% rispetto all’identico viaggio nella Pasqua del 2025 (partenza venerdi’, ritorno martedi’).

Nelle stesse date per volare da Genova a Catania l’aumento sfiora il +36%, +35% il rincaro sulla tratta Venezia-Brindisi, +28% sulla Torino-Brindisi, +25% sulla Milano Linate-Cagliari. Si spende il 23% in piu’ per volare da Bologna a Palermo, +22% da Venezia a Catania. Gli unici biglietti a registrare una diminuzione rispetto allo scorso anno sono quelli relativi al collegamento Milano Linate-Brindisi e Pisa-Catania (-14%), Torino-Lamezia Terme (-11%), e Pisa-Brindisi (-6,8%) – evidenzia Assoutenti.

Per quanto riguarda i costi dei voli, in alcuni casi la spesa minima nelle date indicate arriva a superare tra andata e ritorno i 500 euro a passeggero: partendo da Milano Linate e atterrando a Catania o a Cagliari, il biglietto parte da 577 euro, mentre si spende un minimo di 545 euro da Genova a Catania, 529 euro da Linate a Brindisi, 502 euro da Linate a Palermo.

“I prezzi dei voli stanno salendo in modo repentino e non solo per l’effetto Pasqua e la maggiore domanda da parte dei cittadini che tornano a casa durante le feste – afferma il presidente Gabriele Melluso – Come avevamo previsto nelle settimane scorse, la crisi in Medio Oriente si sta riversando sulle tariffe aeree praticate all’utenza, attraverso rincari generalizzati che risentono dei maggiori costi in capo alle compagnie: il carburante usato per i voli ha registrato infatti aumenti del 87% in due settimane, raggiungendo il livello piu’ alto dall’inizio della guerra in Ucraina. Costi che vengono scaricati sui consumatori finali attraverso un incremento delle tariffe aeree e che minano il diritto dei cittadini alla continuita’ territoriale sancito dall’art. 119 della Costituzione”